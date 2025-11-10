قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 185 وظيفة جديدة
الوطنية للإنتخابات: لم نرصد أي معوقات والشكاوى من تكدس الناخبين
أحمد موسى: أهالي الجيزة خرجوا بكل طوائفهم دعمًا للنائب محمد أبو العينين
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
أحمد موسى: إقبال كثيف وحفاوة كبيرة بالنائب محمد أبوالعينين في الجيزة
بعد عقد من الاعتقال.. فريق الدفاع: الإفراج عن هانيبال القذافي حقق العدالة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأثنين 10-11-2025
أحمد موسى يستعرض مظاهرات الحب في النائب محمد أبو العينين
من أعراضه المشي اللا إرادي .. كل ما تريد معرفته عن النوم القهري
دون ذكر اسمها .. كريم محمود عبد العزيز ينفي علاقة دينا الشربيني بطلاقه من زوجته
أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظى بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
حوادث

سايقة محششة وسكرانة.. إحالة معلمة مدرسة قتلت 2 وأصابت 9 للجنايات |خاص

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة معلمة مدرسة المعادي الشهيرة المتهمة بقتل 2 من المواطنين وإصابة 9 أخرين وهي في حالة سكر وتعاطي لمخدر الحشيش إلي محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم أحرزت بقصد التعاطي جوهر مخدرا(حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا 

كما أن المتهم تسببت خطأ في قتل كلا من ن.س و س .م وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاة القوانين واللوائح بأن تعاطت مخدر الحشيش محل الاتهام الأول وكانت في حالة سكر محل الاتهام الأخير بأن قادت مركبتها الخاصة حال كونها تحت تأثيرهما محدثتا بهما الاصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي

كما أن المتهمة تسببت خطأ في حدوث اصابات خطيرة لـ 9 من المواطنين بأن تعاطت مخدر الحشيش محل الاتهام الأول وكانت في حالة سكر محل الاتهام الأخير بأن قادت مركبتها الخاصة حال كونها تحت تأثيرهما محدثتا بهما الاصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي 

عقوبات قانون المرور

المادة 76 من قانون المرور تنص على أن: يعاقب كل من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو يسير عكس الاتجاه بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة.

إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر إصابة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس سنتين على الأقل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

أما إذا أسفرت الواقعة عن وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، فتصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

سحب الرخصة عند الضبط

كما نصت المادة 66 من القانون على سحب رخصة القيادة لمدة 90 يومًا عند ضبط السائق للمرة الأولى تحت تأثير المخدر أو الخمر، أو في حال امتناعه عن إجراء الفحص الطبي أو الهروب من الفحص.

وتأتي هذه العقوبات في إطار سعي الدولة للحد من نزيف الدماء على الطرق، والتأكيد على أن القيادة تحت تأثير المخدرات جريمة لا تضر بالسائق فقط، بل تهدد حياة الركاب والمارة ومستخدمي الطرق جميعًا.

محكمة الجنايات إحالة قتل معادي معلمة مدرسة معلمة سكرانة معلمة محششة

