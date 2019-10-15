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مرأة

في عيد ميلاد صديقها.. إنجي وجدان في إطلالة كاجوال بدون مكياج

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة انجي وجدان علي صفحتها الشخصية بموف التواصل الاجتماعي وتبدل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة

وظهرت انجي وجدان بتي شيرت باللون البرتقالي وبنطلون او جيبة باللون الاسود وتربط علي خصرها قميص كاروهات باللون الاحمر ولن تعمد انجي مكياج ولكنها ظهرت بطبيعتها في عيد ميلاد صديقها .


وكتبت انجي وجدان في تعليق علي الصورة " Happy 40th birthday to my friend and brother @yabouzeid
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