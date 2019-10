في عيد ميلاد صديقها.. إنجي وجدان في إطلالة كاجوال بدون مكياج

نشرت الفنانة انجي وجدان علي صفحتها الشخصية بموف التواصل الاجتماعي وتبدل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة



وظهرت انجي وجدان بتي شيرت باللون البرتقالي وبنطلون او جيبة باللون الاسود وتربط علي خصرها قميص كاروهات باللون الاحمر ولن تعمد انجي مكياج ولكنها ظهرت بطبيعتها في عيد ميلاد صديقها .





وكتبت انجي وجدان في تعليق علي الصورة " Happy 40th birthday to my friend and brother @yabouzeid