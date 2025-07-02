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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق معسكر العالميين للجودو بمشاركة خبراء دوليين

الجودو
الجودو
ياسمين تيسير

انطلقت صباح اليوم الاربعاء تدريبات ومنافسات المعسكر الثاني لأكاديمية مصر للجودو بمدينة العالمين الجديدة بحضور ١٨٨ لاعب ولاعبة من عدة هيئات رياضية وهي اكاديمية مصر للجودو ونادي الاتحاد السكندري وسموحة والزهور ونادي اصحاب الجياد ونادي طلائع الأسطول وسبورتنج بالإضافة للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة ومنتخب مصر وجهازه الفني والأجهزة الفنية للاندية المشاركة في المعسكر
ويحظي معسكر العالمين بمشاركة خبراء عالميين من اصحاب القامات الدولية الرفيعة في رياضة الجودو يأتي علي رأسهم الياباني هيروشي إيزومي والاسباني سوجوي أوريارتي والإسبانية لورا جوميز والبطل الاوليمبي هشام مصباح


واعتمدت التدريبات والمنافسات الصباحية علي تدريبات متنوعة من الخبراء شملت التدريب علي فنون اللعب الأرضي للتأكيد علي مهارات اللاعبين ودعم المواهب المصرية في رياضة الجودو 
وجاء معسكر العالمين لمحاكاة اكبر المعسكرات الدولية علي غرار معسكر برشلونة الذي يشرف عليه الإسباني سوجوي وبات معسكر العالمين مقصداً دولياً من خلال مشاركات عدد من دول العالم في معسكرات سابقة ومعسكرات مختلفة أكدت علي امكانية مصر علي تنظيم معسكرات وبطولات دولية في أماكن سياحية تضاهي وتتفوق علي المعسكرات العالمية
ويشرف علي معسكر العالمين الدكتور محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو والدكتور احمد صبره رئيس اكاديمية مصر للجودو والسيد محمد شبانة من الاكاديمية المصرية للجودو

الجودو معسكر العالميين صدي البلد

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