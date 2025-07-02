عمر الساعي يرحل عن الأهلي رسميا

أنهت إدارة الأهلي إجراءات إعارة عمر الساعي إلى المصري البورسعيدي لمدة موسم، مع وجود بند أحقية الشراء بشكل نهائي بموافقة جميع الأطراف.

كان الأهلي قد تعاقد مع عمر الساعي في الصيف الماضي مقابل 50 مليون جنيه من المصري البورسعيدي.

وحسمت إدارة الكرة بالأهلي موقف العديد من الملفات التي تخص الفريق الأول لكرة القدم عقب اجتماعين لمحمود الخطيب، رئيس النادي، مع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول، والذي لا يزال يتواجد بالقاهرة للترتيب لمعسكر الموسم الجديد.

وقال محمد يوسف، المدير الرياضي، إنه تم الاتفاق على تفاصيل المعسكر الذي سيعقد في إسبانيا بدءاً من منتصف الشهر الجاري وعدد المباريات الودية به.

وأضاف أنه تم رفض جميع العروض التي تلقاها النادي للتخلي عن الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، في ظل الرؤية الفنية، وبالتالي فإن اللاعب سيبقى مع الفريق.

وأوضح أن النادي تلقى اتصالا من النجم الساحلي حول استعادة لاعبهم السابق محمد الضاوي كريستو، وهناك اتجاه للموافقة على ذلك، ويتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة لرحيله عن القلعة الحمراء.

وشدد يوسف على أنه أيضا تم توجيه الشكر للمغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر، وعدم تفعيل بندء شرائه من سوتشي الروسي، وتوجيه الدعوة لتكريمه على جهوده طوال الموسم.

وذكر أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، المدير الفني، تمسك ببقاء حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، ثنائي الفريق، ورفض رحيلهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الحاجة إلى جهودهما.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تمديد عقود عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، على رأسهم مصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور ومحمد هاني وحسين الشحات ومحمد عبد الله.

وأوضح أن الجهاز الفني وافق على إجراء مروان عطية، لاعب الوسط، جراحة الفتاق الرياضي في تلك الفترة، وبالتالي سيغيب لفترة لن تقل عن 45 يوماً.