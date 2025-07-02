قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا الخارجية: الشباب عماد المستقبل والدبلوماسية تبدأ من الوعي
السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء| أخبار تهمك
العالم يفتح دفاتر المحاسبة للاحتلال.. وفرنسا تقاضي جنودا إسرائيليين
تركيا تغلق أسواق الماشية مؤقتًا لاحتواء تفشي الحمى القلاعية
ترامب يهدد اليابان برسوم جمركية تتراوح ما بين 30% و35%
التصعيد يشتد والكارثة الإنسانية تتفاقم| الاحتلال يقصف والمقاومة ترد.. تفاصيل
مصر تفتتح مباريات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات بمواجهة الجزائر
الاحتلال يستهدف كل ما هو متحرك.. مأساة إنسانية وصحية تتفاقم في قطاع غزة
"الرواد الرقميون".. مبادرة رئاسية لتدريب 5 آلاف شاب في التكنولوجيا بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم
عاجل| التعليم العالي تصدر قرارًا جديدا بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر الساعي يرحل عن الأهلي رسميا

عمر الساعي
عمر الساعي
عبدالحكيم أبو علم

أنهت إدارة الأهلي إجراءات إعارة عمر الساعي إلى المصري البورسعيدي لمدة موسم، مع وجود بند أحقية الشراء بشكل نهائي بموافقة جميع الأطراف.

كان الأهلي قد تعاقد مع عمر الساعي في الصيف الماضي مقابل 50 مليون جنيه من المصري البورسعيدي.

وحسمت إدارة الكرة بالأهلي موقف العديد من الملفات التي تخص الفريق الأول لكرة القدم عقب اجتماعين لمحمود الخطيب، رئيس النادي، مع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول، والذي لا يزال يتواجد بالقاهرة للترتيب لمعسكر الموسم الجديد.

وقال محمد يوسف، المدير الرياضي، إنه تم الاتفاق على تفاصيل المعسكر الذي سيعقد في إسبانيا بدءاً من منتصف الشهر الجاري وعدد المباريات الودية به.

وأضاف أنه تم رفض جميع العروض التي تلقاها النادي للتخلي عن الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، في ظل الرؤية الفنية، وبالتالي فإن اللاعب سيبقى مع الفريق.

وأوضح أن النادي تلقى اتصالا من النجم الساحلي حول استعادة لاعبهم السابق محمد الضاوي كريستو، وهناك اتجاه للموافقة على ذلك، ويتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة لرحيله عن القلعة الحمراء.

وشدد يوسف على أنه أيضا تم توجيه الشكر للمغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر، وعدم تفعيل بندء شرائه من سوتشي الروسي، وتوجيه الدعوة لتكريمه على جهوده طوال الموسم.

وذكر أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، المدير الفني، تمسك ببقاء حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، ثنائي الفريق، ورفض رحيلهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الحاجة إلى جهودهما.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تمديد عقود عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، على رأسهم مصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور ومحمد هاني وحسين الشحات ومحمد عبد الله.

وأوضح أن الجهاز الفني وافق على إجراء مروان عطية، لاعب الوسط، جراحة الفتاق الرياضي في تلك الفترة، وبالتالي سيغيب لفترة لن تقل عن 45 يوماً.

النادي الأهلي عمر الساعي الاهلي محمد يوسف كأس العالم للاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أحمد عامر

وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي في غارة إسرائيلية على غزة

غزة

43 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

صورة أرشيفية

الاحتلال يستهدف كل ما هو متحرك.. مدير جمعية الإغاثة في غزة يروي تفاصيل المأساة الإنسانية بالقطاع

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فشل روبوتات تسلا في أول تجربة قيادة ذاتية للسيارات

تسلا
تسلا
تسلا

بإطلالة كاجوال.. مي كساب تثير الجدل بظهورها الأخير

مي كساب
مي كساب
مي كساب

استشاري تغذية تحذر: خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد