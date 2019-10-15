الله يعينا ويحمي هالبلد.. عاصى الحلانى: قلبى يحترق بسبب لبنان

غرد الفنان عاصى الحلانى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» برسالة الي الشعب اللبنانى بسبب الحرائق التى تتعرض لها الدولة بفعل الطبيعة.



وقال عاصى الحلانى فى تغريدته:«مثل كل لبناني قلبي عم يحترق على المشاهد المحزنة للحرائق .. لبنان الأخضر يحترق وللأسف بلد مثل لبنان معرض لحرائق من هذا النوع.. لا يوجد عندنا طائرات ولا طوفات للأطفاء .. بالوقت الموجود عنا مباني وقصور بملاين الدولارات لراحة ورفاهية المسؤلين والسياسين.. الله يعينا ويحمي هالبلد».



يذكر ان عاصى الحلانى تعافى الى حد كبير من الاصابة التى المت به فى الفترة الاخيرة بعد وقوعه من فوق الخيل.