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اقتصاد

مؤسسة دولية تختار وزير المالية كأفضل مسئول في الشرق الأوسط لعام 2019

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:08 م
معيط
معيط
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محمد يحيى
تكرم مؤسسة جلوبال ماركت العالمية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، علي هامش مشاركته بفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي بدأت اليوم حتي 20 من أكتوبر الجاري.

قالت وزارة المالية إن تكريم " معيط" باعتباره أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠١٩ وفقا لتصنيف المؤسسة.

تأتى هذه الجائزة بناء علي استطلاع آراء ٢٥ ألفًا من صانعي السياسات حول العالم من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وتعكس اهتمام د. معيط بمتطلبات السوق ونجاحه في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر؛ بفضل الإجراءات التي اتخذها لاستعادة الضبط المالي وإعادة ترتيب الأولويات، ونجاح مصر فى تحقيق المستهدفات المالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وبدأ تنفيذه عام ٢٠١٦، إلى جانب خفض معدلات الدين الحكومي، حيث أصبح لدى البنوك مساحة أكبر لإقراض القطاع الخاص وتحفيز النمو، وكان لإصلاحات الاقتصاد الكلي دورًا أساسيًا في إعادة توازن الاقتصاد المصري واستعادته الاستقرار.

وتكرم أيضا مؤسسة جلوبال ماركت كلًا من وحدة السياسات المالية بوزارة المالية بمصر برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، ووحدة الدين العام برئاسة خالد عبد الرحمن مساعد الوزير لإدارة الدين العام بمنحها جائزة أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرًا لرؤيتها الطموحة في الطروحات الدولية التي تمت في وقت مثالي وبتكلفة جيدة لمصر.
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