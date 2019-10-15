Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف موعد توجه نائب الرئيس الأمريكي إلى تركيا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:57 م
نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
Advertisements
رويترز
كشف البيت الأبيض عن توجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إلى تركيا غدا الأربعاء، وذلك للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما قال البيت الأبيض إن بنس سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس المقبل.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن بنس سيؤكد التزام ترامب بإبقاء العقوبات الاقتصادية على تركيا لحين التوصل لحل.

يأتي ذلك ضمن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لوقف العدوان التركي على سوريا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الأولى.. ترامب وقائد قوات سوريا الديمقراطية يبحثان وقف الغزو التركي

أحدث حصيلة للغزو التركي على سوريا..قتلى بالمئات

صحيفة أمريكية: مايك بنس يزور تركيا قريبا لوضع حد للعنف في سوريا

ترامب يقف في وجه أردوغان بعد العدوان على سوريا.. يهدد بتدمير اقتصاد أنقرة وفرض عقوبات جديدة.. الليرة التركية تتأثر بشكل كبير.. ورئيس تركيا لا يبالي ويؤكد: لن نتراجع عن عملياتنا

ترشيحاتنا

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور

الدولار يهوي لأدنى مستوياته في تعاملات نهاية اليوم.. ويخسر 5 قروش

رسميًا .. ريال مدريد يكشف حجم إصابة لوكا مودريتش

بشرى خير قريبا .. البرلمان يناقش صرف الـ5 علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي

مفاجأة سعودية من العيار الثقيل.. قوة من الرياض تتوجه عاجلا لهذه الدولة

تصرف مستفز .. المنتخب التركي يؤدى التحية العسكرية للعدوان على سوريا للمرة الثانية.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

شاهد.. امرأة سيئة الحظ تنام لمدة 8 أشهر متواصلة.. والسبب حالة نادرة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور