البيت الأبيض يكشف موعد توجه نائب الرئيس الأمريكي إلى تركيا

كشف البيت الأبيض عن توجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إلى تركيا غدا الأربعاء، وذلك للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



كما قال البيت الأبيض إن بنس سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس المقبل.



وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن بنس سيؤكد التزام ترامب بإبقاء العقوبات الاقتصادية على تركيا لحين التوصل لحل.



يأتي ذلك ضمن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لوقف العدوان التركي على سوريا.



