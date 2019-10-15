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سيارات

مبيعات سيارات هيونداي تتخطى 80 مليون سيارة بعد 52 عاما من تأسيسها

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:42 م
صدى البلد
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كريم عاطف
كشفت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن تخطي مبيعات الشركة الكورية الجنوبية لصناعة السيارات “هيونداي موتور” 80 مليون سيارة في الأسواق العالمية بعد مرور 52 عاما من تأسيس الشركة في ديسمبر 1967.

وفي تصريح صحفي أعلن المتحدث الرسمى للشركة الكورية عن أرقام مبيعات الشركة الإجمالية للسيارات، وقال إن المبيعات في الأسواق المحلية والدولية بلغت 80.1 مليون وحدة حتى أغسطس من العام الجاري.

وأوضح أن السوق المحلي استحوذ على 26% من مبيعات الشركة بعدد مبيعات بلغ 20.7 مليون سيارة تقريبًا، بينما جاءت المبيعات في الأسواق الدولية أعلى 3 أضعاف تقريبًا السوق المحلي بعدد يبلغ تقريبًا 59.3 مليون سيارة.

ووفقًا لأرقام مبيعات هيونداي فإن أكثر مبيعات طرازات الشركة هي هيونداي النترا بعدد يبلغ 13.5 مليون سيارة تقريبًا، من ضمنها 3 ملايين سيارة تقريبا بيعت في كوريا و10.5 مليون سيارة في الأسواق العالمية الخارجية.

في المركز الثاني لمبيعات الشركة جاءت سيارة “أكسنت” محققة مبيعات نحو 9.6 مليون سيارة، تضم مبيعات محلية بلغت نحو 813 ألف سيارة، أما مبيعات الأسواق العالمية فقد بلغت نحو 8.8 مليون سيارة.

أما المركز الثالث فقد احتلته سيارة “سوناتا”، حيث سجلت مبيعاتها 8.7 مليون سيارة، بينها 3.5 مليون سيارة بيعت محليا و5.1 مليون سيارة بيعت في الأسواق الخارجية.

وفي المركز الرابع لأكثر سيارات هيونداي مبيعًا جاءت “توسان” بإجمالي 6.9 مليون سيارة، ثم في المركز الخامس جاءت”سنتافي” بـ 5.1 مليون سيارة.

من جهة أخرى، فإن هيونداي موتور تخطط إلى رفع حصة السيارات الصديقة للبيئة من إجمالي مبيعات سياراتها إلى 4.6 % في هذا العام من 0.9 % في عام 2015، كما تعتزم أن تحتل المرتبة الثالثة في السوق العالمي للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025.

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