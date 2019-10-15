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ثقافة

لأول مرة .. مصرية تشارك في مهرجان الشعر الأفريقي في دورته 23

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:49 م
صدى البلد
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طارق موسى
شاركت المصرية نادرة مبروك، الحاصلة على جائزة برونيل الدولية للشعر الأفريقي لعام 2019 وجائزة شعراء وكتاب آيمي لعام 2019، في مهرجان الشعر الأفريقي في دورته 23 بمدينة ديربان، جنوب افريقيا، والذي استمر خلال الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر الماضي، والذي يستضيفه مركز الفنون الإبداعية بجامعة كوازولو ناتال.

تضمن البرنامج الذي استمر ستة أيام تفاعلات ومشاركة مع الشعراء من خلال العروض والقراءات وإطلاق الكتب مع عدد من الشعراء الذين يتم تقديمهم كل مساء، كما اشتمل المهرجان على مسابقة ديربان سلام جام الشهيرة على الإطلاق ونهائي للمهرجان ، والذي يعرض جميع الشعراء في المهرجان.

وشمل المهرجان شعراء جنوب أفريقيين ودوليين من مصر والولايات المتحدة وإسبانيا وأوكرانيا ونيجيريا"، فمن بين الشعراء الستة عشر، نادرة مبروك من القاهرة ، مصر ، الحائزة على جائزة برونيل الدولية للشعر الأفريقي لعام 2019 وجائزة شعراء وكتاب آيمي لعام 2019، و جويل فرانسوا ، الراوي الهايتي المولود في بروكلين والذي يروي قصصا عن الحب والأسرة والعرق، مدرجًا في فاتورة المهرجان، والأوكرانية إيرينا ستاروفويت شاعرة.
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