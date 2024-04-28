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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة غير متوقعة في قيمة الجنيه الآن

صدى البلد

هبطت أسعار الذهب في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بعد حالة من الاستقرار النسبي شهدتها الأسعار منذ بداية الشهر الجاري. 

وتراجع سعر الجرام الواحد خلال الاسبوع الجاري بمتوسط 160 جنيها .

 انخفض سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي متأثراً بتراجع السعر العالمي، ليكسر السعر المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 قبل أن يشهد تذبذب في المنطقة بين 3200 – 3100 جنيه للجرام.


خلال جلسات التداول الأخيرة شهد الذهب تذبذب في نطاق ضيق حول المستوى 3100 جنيه للجرام، في ظل عدم وضوح اتجاه للتداول خلال هذه الفترة في انتظار تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي التي من شأنها أن تؤثر على تحركات السعر المحلي.

انخفض سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي متأثرا بتراجع سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع آخر في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي أثر بالسلب على سعر الذهب المحلي، خاصة مع استقرار الأسواق خلال هذه الفترة.

 

وعالميًا، انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي لأول مرة بعد 5 أسابيع متتالية من المكاسب، وذلك بسبب تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن وتركيز الأسواق على توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب.


 سجل سعر أونصة الذهب العالمي أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 2291 دولار للأونصة ولكنه قلص خسائره خلال الأسبوع ليغلق فوق المستوى 2330 دولار للأونصة، الامر الذي يزيد من فرص تعافي السعر خلال الأسبوع القادم.

في حال عاد سعر الذهب إلى الارتفاع يستهدف منطقة المستوى 2365 – 2370 دولار للأونصة قبل أن يتوجه إلى منطقة المقاومة عند 2395 – 2400 دولار للأونصة والتي فشل في اختراقها من قبل.
 

 

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، سجّل سعر الذهب 2338 دولارًا للأوقية. 

 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة 

سعر الذهب عيار 18  

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2661 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3105 جنيهات مقارنة 3255 جنيهًا بداية الأسبوع الماضي. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3549 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.840 جنيهًا 

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

ويدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائدًا لحائزيه.

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