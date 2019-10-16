بدون مكياج.. رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بـ قصة شعر جديدة.. ومتابعوها: طول عمرك جميلة

فاجأت الفنانة رانيا يوسف بنشر فيديو لها اليوم عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي تقوم بقص شعرها، وهو ما دفع متابعيها للتعليق على صورتها، وقالو: روووعة/ انتي قمر/ طول عمرك جميلة.





وظهرت رانيا يوسف بالفيديو خلال تواجدها في الكوافير، وقد قام مصفف الشعر بعمل لوك جديد لها، حيث قام بتصفيف شعرها، بالإضافة غى قص الصلات الأمامية كمن شعرها لعمل قصة جديدة لها، ليتركها منسدلة على وجهها.





وفي نهاية الفيديو ظهرت رانيا يوسف بشكل طويل من الخلف، وببعض الخصلات الصغيرة على جبيها، والتي أضافت لها لمسة جمالية جذابة، وغير متوقعة.





ولم تظهر رانيا يوسف في الفيديو بأى مساحيق التجميل، وظهرت بملامحها الطبيعية، والتي أبرزت من جمال ورقة ملامحها والتي كان المكياج يخفيها.





وقد علّقت رانيا يوسف على الفيديو بسؤال متابعيها، حيث قالت: ايه رأيكم في اللوك الجديد؟ 💇‍♀️.





فما رأيكم هل كانت قصة شعر رانيا يوسف متناسبة معها ام لا، وإليكم الفيديو الذي يبرز شكل شعرها الجديد..