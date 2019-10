أحلى صباح.. نوال الزغبى تتألق فى إطلالة ناعمة من منزلها

نشرت الفنانة نوال الزغبى صورة جديدة لها على وسائل التواصل الأجتماعى،موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت بها بـ تى شيرت بدون أكمام باللون الرمادى لفاتح الذى يبرز أنوثتها ورشاقتها.





وتركت شعرها الذهبى منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها، وأعتمدت فى الميكب على الألوان البنية كأيشادو للعيون والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاة باللون البنى الفاتح.





ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات واكتفت بإطلالتها الناعمة.





وعلقت على الصورة bonjour have a good day every one