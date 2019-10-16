Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مبعوث الأمم المتحدة يلتقي وزير خارجية سوريا في دمشق

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:33 م
مبعوث الأمم المتحدة
مبعوث الأمم المتحدة يلتقي بوزير خارجية سوريا في دمشق
Advertisements
رويترز
قالت المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن: إنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق اليوم الأربعاء.

وذكر دبلوماسيون أن من المتوقع أن يتحدث بيدرسن عن التوغل التركي في شمال شرق سوريا الذي بدأ قبل أسبوع.

وجرى التخطيط لزيارة المبعوث لبحث التجهيزات لأول اجتماع للجنة الدستورية السورية والمقرر عقده في جنيف يوم 30 أكتوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المشهد السوري يواجه تشابكات وتناقضات مصالح المسارات الإقليمية والدولية

جوتيريش يعلن التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا

وليد المعلم: أول جلسة للجنة الدستورية السورية ستعقد الشهر المقبل

المبعوث الأمريكي: جلسة في مجلس الأمن حول سوريا.. الاثنين

المبعوث الأممي غير بيدرسون يلتقي في الرياض اليوم اللجنة الدستورية السورية

ترشيحاتنا

5 جنيهات تراجعا.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16-10-2019

بعد تأجيل القمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني والزناتي لهذا السبب

المراهقة المتأخرة.. المتهم باغتصاب طفلة بقليوب: عملت كده وغلطان

تهريج ومأساة.. أول تعليق من المقاولون العرب على مواجهة الزمالك

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

معارض تركي: تصريحات أردوغان بشأن مصر برهان على ديكتاتوريته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق ضخم في كنيسة مارجرجس بالمنصورة.. صور

مدرس يجبر الطلاب على تناول القمامة.. لن تصدق السبب!..صور

تصرف غير متوقع من عروس بعد وفاة والدتها يوم زفافها.. شاهد ماذا فعلت