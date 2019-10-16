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رياضة

جمال الغندور: تراجعت عن هذا القرار بعد تولي رئاسة لجنة الحكام

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:34 م
جمال الغندور رئيس
جمال الغندور رئيس لجنة الحكام
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يسرى غازى
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن قرار تراجع عنه عقب توليه مهام رئاسة اللجنة مطلع شهر سبتمبر الماضي.

كان جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة قد قرر ضم الحكم أسامة العارف إلى عضوية اللجنة عن كرة الصالات.

وقال جمال الغندور لـ "صدى البلد": كان لدى اتجاه بعد تولى مهام رئاسة لجنة الحكام إصدار قرار للاستعانة بخبرات توني عثمان الإدارية وتعيينه فى لجنة الحكام بمنطقة بنى سويف لكرة القدم، مشيرا إلى أنه قرر إعادة توني عثمان مجددا إلى العلاقات العامة فى لجنة الحكام إلى جانب حسام الجوهري من أجل الاستفادة من الكوادر الإدارية التي تتمتع بالكفاءة.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن التشكيل النهائى للجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية.

جاء التشكيل النهائى للجنة الحكام على النحو التالي:

جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

العضوية
ياسر عبد الرؤوف وتامر دري ومحمد فاروق ومحمد عبدالقادر قدورة ومجدى رزق ومحمد فرج.

قسم الشئون المالية
حسام طه

قسم الشئون القانونية
صلاح بري

قسم الشئون الإدارية
عزت حجاج رئيس قسم ومحمد معوض وجيمس حنا

قسم الشئون الفنية
وجيه أحمد رئيس القسم وسيد مراد وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا

العلاقات العامة
حسام الجوهري
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