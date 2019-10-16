Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مصر تستطيع يواصل انعقاده لليوم الثاني على التوالي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:12 م
خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
Advertisements
سعيد العربي - آية الجارحي
واصل المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وعقدت جلسة "تنمية وتطوير التعليم والصحة"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، حضرتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، وشارك فيها الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، ورؤوف غبور رئيس شركات غبور وعضو مجلس إدارة صندوق التعليم، والدكتور ناصر فؤاد صاحب مجموعة سانت جورج الطلية بالمملكة المتحدة، الدكتور محمود عزمي استشاري دولي في التعليم العالي بأمريكا، والدكتور محي حافظ مؤسس مصنع وشركة بييونير للمستحضرات الدوائية بطاكجيستان، وماجد زكي مؤسس ورئيس اكبر اكاديمية تعليمية للأطفال Little Zaks Academy في استراليا.

وخلال الجلسة، أكد ماجد زكي مؤسس ورئيس أكبر اكاديمية لتعليم الأطفال في استراليا، على ضرورة تبني التجارب التعليمية المتقدمة التي تعتمد على أساليب تعليم تفاعلية، كما أضاف ان المؤتمر فرصة جيدة لتذليل المعوقات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين في مصر وخاصة للمستثمرين العاملين في مجال مشروعات تعليم الصغار والنشء.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمود عزمي المستشار الدولي في مجال التعليم العالي بأن الدولة تشهد تبعات ثورة جذرية في مجال التعليم قادها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال رؤية طموحة.

ودعا عزمي الي إطلاق برنامج لتدريب اساتذة الجامعة والعاملين في إدارة الجامعة من نقل تجربة التعليم عن بعد إلى الجامعات ونظام التعليم المصري.

ويالنسبة للتعليم التقليدي في مصر، فقد دعا الي تطوير هذه المنظومة التعليمية ومساعدة وإرشاد الجامعات للتطور من خلال التوأمة مع الجامعات الأجنبية بالإضافة إلى استقدام الجامعات الأجنبية ليكون لها فروعًا ومقرات في مصر.

من جانبه أكد رؤوف غبور رئيس مجموعة شركات غبور وعضو مجلس إدارة صندوق التعليم، أن الشركة استثمرت في أكاديمية غبور للتدريب لتقديم خدمات لعمالة مجموعة غبور ولكن هذا العام بدأت الأكاديمية في تقديم خدماتها للجميع لافتا الي أهمية رعاية التخصص وتطوير التعليم الفني في مصر.

Advertisements

ترشيحاتنا

هشتاج فايلر يتصدر تويتر بعد تأجيل القمة.. ومغردون: البسو الاحمر بيخافوا منه

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استقالة محمد فضل من عضوية الجبلاية

أول تحرك من الخطيب بعد تأجيل القمة 119 بين الأهلي والزمالك

رينيه فايلر يتحفظ على ضم كهربا للأهلي

محمد فضل يكشف كواليس تأجيل مباراة الأهلي والزمالك وحقيقة استقالته من الجبلاية

ننشر فيديو لحظة حريق كنيسة مار جرجس المنصورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقمص محمد صلاح شخصية ماوى الكرتونية.. تعرف على تفاصيل فيلم موانا

وش السعد.. 20 صورة لـ مكة محمد صلاح تتوج رحلة نجاح والدها

بـ ملابس الهنود الحمر العارية.. محمد صلاح مع ابنته مكة فى عيد ميلادها |شاهد