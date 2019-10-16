مصر تستطيع يواصل انعقاده لليوم الثاني على التوالي

واصل المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.



وعقدت جلسة "تنمية وتطوير التعليم والصحة"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، حضرتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، وشارك فيها الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، ورؤوف غبور رئيس شركات غبور وعضو مجلس إدارة صندوق التعليم، والدكتور ناصر فؤاد صاحب مجموعة سانت جورج الطلية بالمملكة المتحدة، الدكتور محمود عزمي استشاري دولي في التعليم العالي بأمريكا، والدكتور محي حافظ مؤسس مصنع وشركة بييونير للمستحضرات الدوائية بطاكجيستان، وماجد زكي مؤسس ورئيس اكبر اكاديمية تعليمية للأطفال Little Zaks Academy في استراليا.



وخلال الجلسة، أكد ماجد زكي مؤسس ورئيس أكبر اكاديمية لتعليم الأطفال في استراليا، على ضرورة تبني التجارب التعليمية المتقدمة التي تعتمد على أساليب تعليم تفاعلية، كما أضاف ان المؤتمر فرصة جيدة لتذليل المعوقات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين في مصر وخاصة للمستثمرين العاملين في مجال مشروعات تعليم الصغار والنشء.



ومن جانبه أضاف الدكتور محمود عزمي المستشار الدولي في مجال التعليم العالي بأن الدولة تشهد تبعات ثورة جذرية في مجال التعليم قادها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال رؤية طموحة.



ودعا عزمي الي إطلاق برنامج لتدريب اساتذة الجامعة والعاملين في إدارة الجامعة من نقل تجربة التعليم عن بعد إلى الجامعات ونظام التعليم المصري.



ويالنسبة للتعليم التقليدي في مصر، فقد دعا الي تطوير هذه المنظومة التعليمية ومساعدة وإرشاد الجامعات للتطور من خلال التوأمة مع الجامعات الأجنبية بالإضافة إلى استقدام الجامعات الأجنبية ليكون لها فروعًا ومقرات في مصر.



من جانبه أكد رؤوف غبور رئيس مجموعة شركات غبور وعضو مجلس إدارة صندوق التعليم، أن الشركة استثمرت في أكاديمية غبور للتدريب لتقديم خدمات لعمالة مجموعة غبور ولكن هذا العام بدأت الأكاديمية في تقديم خدماتها للجميع لافتا الي أهمية رعاية التخصص وتطوير التعليم الفني في مصر.



