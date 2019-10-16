متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية..أمين الفتوى يجيب.. فيديو

ورد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء كتن نصه.. متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية.

وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الفاتحة تقرأ بعد أن يسكت الإمام سكته خفيفة بعد سورة الفاتحة وقبل قراءة ما يتيسر له تلاوة آيات من كتاب الله .



وورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول لا أستطيع قضاء الصلاة الفائتة فماذا أفعل.



وأجاب الدكتور جمعة قائلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن هناك في الشريعة ما يسمى بالأصل، ثم إذا طرأ على هذا الأصل ظروف أو عدم قدرة فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فعلمنا أن نستيقظ ونصلي الفجر لأن هذا هو الأصل وهو وقته.



وأكمل، أن رجلًا قد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: إننا أهل بيت لا نقوم إلا في الضحى، يعني أن طبيعة أجسادهم هكذا، "جيناتهم كده"، فأجابه الرسول: إذا قمت فصل. ويقول جمعة إنه إذا كان في ذمة السائل صلوات ولا يستطيع قضاءها، لضيق الوقت أو لكثرة الأعمال، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وعليه أن يستغفر، لكن إن كان يستطيع أن يصلي السنة فيجب عليه قضاء الصلوات الفائتة أولى.



وورد سؤال ورد للدكتور علي جمعة خلال أحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع اليوتيوب، مضمونة ( هل يجوز أن يتكئ الرجل العاجز على عصا أثناء الفريضة .



وأوضح جمعة: " أنه إذا كان هناك رجل عجوز لا يستطيع أن يقف إلا إذا سند على شيء فقال الشافعية يجوز أن يتكئ على عصا أثناء الفريضة.



وتابع: أما المالكية فلم يجيزوا للعاجز الاستعانة بشيء للقيام إلى القيام ويعدون هذا من مفسدات الصلاة فلا يجوز أن يتكئ الرجل العجوز على عصا أثناء الفريضة، أما الشافعية فقالوا لو كان هناك وضع معين فلا حرج فى ذلك.

