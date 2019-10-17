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رياضة

صبري المنياوي: جاهزون للحدود.. ولا توجد مواجهة سهلة بالدوري

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:28 ص
صدى البلد
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نور عادل - حبيبة معتز
أكد صبري المنياوي، مدير الكرة للإسماعيلي، أن الفريق الأول لكرة القدم يواصل استعداداته على أكمل وجه للقاء حرس الحدود والمقرر له مساء الجمعة على ملعب ستاد الاسماعيلية فى الأسبوع الرابع من الدورى المحلى.

وأضاف :”حرس الحدود من الفرق الصعبة وكانت له نتائج جيدة معنا الموسم الماضي، نعرف نقاط القوة والضعف لديه،جميع مباريات الدوري باتت فى غاية القوة والدليل على ذلك تعادل الزمالك أمام إف سي مصر الصاعد حديثًا للدوري رغم فارق المستوى”.

وأوضح: ”لا نفكر في البطولة العربية الآن، كل تركيزنا الفترة الحالية في مباراة حرس الحدود”.

واختتم حديثه قائلاً: ”الجهاز الفني حريص على متابعة مباريات الناشئين، فقد أصبح يضم مزيجًا من اللاعبين أصحاب الخبرات والناشئين”.
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