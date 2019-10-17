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أخبار العالم

اختراق كبير.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان أخيرا لاتفاق حول بريكست

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
علما بريطانيا والاتحاد
علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي
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أحمد محرم
نقلت شبكة "بي بي سي" عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إعلانه توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى صيغة اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأضافت الصحيفة أنه لم يزل أمام الطرفين تمرير صيغة الاتفاق في البرلمانين البريطاني والأوروبي.

من جانب آخر، شكّك الحزب الديمقراطي الاتحادي في أيرلندا الشمالية في إمكانية دعمه للاتفاق.
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