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30 جنيها للكيلو.. الزراعة تخفض أسعار تقاوى الفول لهذا السبب .. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:54 م
تقاوى فول
تقاوى فول
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد القرش ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة إن الهدف الأساسى لكافة قيادات وعاملين الوزارة هو إرضاء الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأقل التكاليف لتحقيق أعلى هامش ربح.

وأكد محمد القرش ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، أن وزارة الزراعة قامت بتثبيت أسعار التقاوى بنفس تكلفتها العام الماضى على أن تتحمل الوزارة أى أعباء إضافية فى تكلفة الإنتاج.

وأشار محمد القرش إلى أن متوسط أسعار التقاوى بنفس أسعار العام الماضى فتكلفة كيلو تقاوى الفول البلدى 30 جنيها بينما تبلغ سعر الحاصلة المستوردة والتى تكون بأسعار مضاعفة وبالنسبة لشيكارة القمح 25 كيلو بـ 250 جنيها والتى تزرع نص فدان مقارنة بتضاعف تكلفتها بالعام الماضى .

وتابع محمد القرش أن وزارة الزراعة قامت الفترة الماضية بمساعدة صغار المزارعين من خلال تحسين القدرات التسويقية ، تسليم أنواع جديدة من التقاوى ، وتثبيت أسعار التقاوى بنفس تكلفتها العام الماضى .



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