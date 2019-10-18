الأهلي يبحث عن موعد بديل لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي وديا

كشفت مصادر خاصة عن أن إدارة النادي الأهلي تنسق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة رينيه فايلر عن موعد بديل لمواجهة نادي إنتر ميلان الإيطالي وديًا على هامش إتفاقية التعاون التي يتم الإتفاق على بنودها حاليًا.



وقالت المصادر إن الإتصالات التي جرت بين الطرفين قد شهدت تحديد موعد آخر ديسمبر للمباراة الودية، لكن هذا الموعد لا يناسب الفريق الأحمر بسبب الارتباطات المحلية والقارية.



ويلعب خالد مرتجي عضو مجلس النادي دورًا كبيرًا في عدد من الملفات التي تخص تلك الأندية خاصة بعد أن عقد إجتماعًا معهم على هامش حضوره مؤتمر صناعة كرة القدم في مدريد الشهر الماضي.



وأضافت المصادر أن إتفاقية التعاون سوف يتخللها خوض العديد من المباريات الودية ومنح مدربي الأهلي فترة معايشة أوروبية، بجانب ورش عمل وإمكانية انتقال لاعبي الأهلي الشباب إلى يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين.

