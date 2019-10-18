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مرأة

علاج وجع الأسنان للحامل.. السبانخ حل سحري

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:14 م
علاج وجع الاسنان
علاج وجع الاسنان للحامل
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أمينة الدسوقى
علاج وجع الاسنان للحامل ، يمثل أحد التحديات التى تواجه المرأة خلال فترة الحمل، لذلك هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى وجع الأسنان للحامل، وعليه نستعرض خلال السطور التالية أعراض وأسباب وطرق علاج وجع الأسنان للحامل.

علاج وجع الأسنان للحامل

قد تسأل المرأة الحامل هل بالفعل يتسبب الحمل فى وجع الاسنان، الإجابة هى نعم وخاصة أن مشاكل الأسنان تنشأ أثناء الحمل بسبب عدم التوازن الهرموني ومتطلبات الكالسيوم لطفلك لذلك فإن طرق علاج وجع الاسنان للحامل تتمثل فى:-

1- الأشعة السينية، فقد يضطر الطبيب إلى استخدام الأشعة السينية لتحديد مدى الضرر الذي لحق بالاسنان.

2- الدواء، عند زيارة الطبيب يجب التنويه عن الحمل حيث أن هناك بعض الأدوية لـ وجع الأسنان التي قد تؤدي إلى عيوب خلقية ومضاعفات أخرى في طفلك إذا تم تناولها أثناء الحمل.

3- يعد القرنفل من أفضل الخيارات لعلاج وجع الاسنان، حيث يمكنكى مضغ القرنفل أو وضع زيت القرنفل على السن المصابة.

4- أوراق السبانخ تستخدم أيضا كعلاج فعال وجع الاسنان للحامل من خلال مضغه.

5- الغرغرة ، من خلال ماء مغلى مع بعض أوراق الجوافة أو مضغ أوراق الجوافة مباشرة الأمر الذى يساعد في علاج وجع الاسنان.

6- الثوم يعد علاج فعال في قتل بكتيريا تسوس الاسنان وبالتالي فإن مضغ فص من الثوم يمكن أن يخفف أيضًا من وجع الاسنان.

اسباب وجع الاسنان للحامل

1- قد يكون غثيان الصباح أحد أسباب مشاكل الاسنان أثناء الحمل.
2- الاضطرابات الهرمونية في الجسم أثناء الحمل قد تجعلك أكثر عرضة للالتهاب اللثة، والذي بدوره قد يؤدي إلى مشاكل الاسنان واللثة المختلفة.
3- يخضع نظامك الغذائي لتغييرات مختلفة أثناء الحمل، إذا كنت تستهلك المزيد من منتجات الألبان أو المنتجات السكرية ، فقد يزيد ذلك من فرص إصابتك بمشاكل في الاسنان.
4-عندما تصبحين حاملًا ، تزداد متطلبات الكالسيوم في الجسم لأنها تحتاج إلى تسهيل متطلبات الكالسيوم للجنين المتنامي، ومع ذلك ، إذا لم تستهلك كميات كافية من الكالسيوم أثناء الحمل ، فقد يؤدي ذلك إلى إزالة المعادن في مينا الاسنان ، مما يسبب وجع الأسنان وآلام.
5- قد يؤدي الحمل إلى جعل اللثة والأسنان حساسة.

مصدر المعلومات موقع parenting.firstcry.
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