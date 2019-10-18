أمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة، حيث يتوقع أن يكون معتدلا على السواحل الشمالية مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيفا ليلا، وتكون درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، ونشاط للرياح على جنوب سيناء وخليج السويس يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ومن المتوقع ظهور سحب منخفضة متوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الاثنين على غرب البلاد.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 31

شبين الكوم 21 31

طنطا 21 30

دمنهور 20 29

الإسكندرية 20 29

بلطيم 21 28

مطروح 19 26

السلوم 18 30

سيوة 20 31

بورسعيد 24 28

دمياط 24 27

الزقازيق 20 31

الإسماعيلية 19 31

السويس 21 30

العريش 20 28

رفح 19 28

رأس سدر 20 32

نخل 18 29

نويبع 27 31

طابا 21 29

كاترين 15 26

الطور 24 30

شرم الشيخ 27 34

الغردقة 25 34

مرسى علم 28 32

الفيوم 21 33

بنى سويف 20 33

المنيا 19 35

أسيوط 19 37

سوهاج 20 37

قنا 23 37

الأقصر 22 38

أسوان 25 38

أبوسمبل 28 37

الوادي الجديد 24 38

شلاتين 26 34

أبو رماد 26 34

حلايب 28 32

رأس حدربة 27 32