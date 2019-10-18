حتى إشعار آخر.. الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر، بسبب الأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة.



ودعا وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد بالهول الإماراتيين الموجودين في لبنان إلى مغادرته.



ووضعت الخارجية أرقاما للتواصل مع سفارتهم في بيروت، إذا احتاجوا إلى ترتيب عودتهم إلى البلاد، وذلك على الأرقام:



009615928000، أو 0096171111856، أو 0097180044444