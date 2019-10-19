طريقة استخراج بدل فاقد أو تالف لـ بطاقة التموين

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها لجميع المديريات ومكاتب التموين بتيسير الإجراءات الخاصة بالتظلمات، وإصدار بدل الفاقد والتالف أو استخراج بطاقة تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية وذلك من خلال المكاتب التابعة للوزارة في جميع أنحاء الجمهورية.



ويتوجه المواطن لـ مكاتب التموين التابعة بالمستندات المطلوبة لأداء الخدمة التموينية المطلوبة ليقوم الموظف المسئول بتسجيل طلب المواطن على موقع دعم مصر ثم يستعلم المواطن بعد 15 يوما عن طلبه بالرقم القومي عن طريق مكتب التموين.



خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة التموين



ويستعرض صدى البلد، 6 خطوات لاستخراج بدل فاقد بطاقة التموين في حالات السرقة أو التلف أو الفقد للبطاقة التموينية.



1- يقوم المواطن في حالة سرقه البطاقة التموينية أو فقدها بالاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو 19959للإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها.



2- يقوم المواطن بتحرير طلب رسمي في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا، ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاث أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.



3- تقوم الشركة المنفذة بتسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.



4- يقوم مكتب التموين بمراجعة البيانات التي تم تعديلها (محتوى نموذج الخدمة) مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.



5- يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي لصاحب البطاقة / عدد المستفيدين / تاريخ الاستلام / اسم البدال.



6- يقوم المواطن باستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة .



يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة .