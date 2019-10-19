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منوعات

دقائق مرعبة.. لحظة الإمساك بتمساح عملاق.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:28 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قام بعض الشباب في كوستاريكا بأمريكا اللاتينية بموقف بطولي باصطياد تمساح عملاق روع عدد كبير من المواطنين في ذلك المكان و تسبب في مشاكل كثيرة و ندرة السياحة .

نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية مقطع فيديو لأربعة شباب ، قاموا بإصطياد التمساح عن طريق وسائل تقليدية و بسيطة للغاية بالرغم من ضعف أدواتهم إلا أنهم كانوا أذكياء للغاية .

في البداية استدرجوا التمساح على البر وقاموا بتغطية عينيه بقطعة من القماش ، وأمسكوه من ذيله و قاموا بإصطياده دون عناء وادوات و معدات كبيرة وباهظة الثمن .

جدير بالذكر أن هؤلاء الشباب لهم خبرة كبيرة في إصطياد الحيوانات المفترسة و نصحوا بعدم تجربة ما قاموا به إلا تحت إشراف متخصصين .









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