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مرأة

5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:57 م
التهاب المفاصل
التهاب المفاصل
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آية التيجي
يعتبر التهاب المفاصل هو الشعور بتورم وألم واحد أو أكثر من المفاصل، وتتمثل الأعراض الرئيسية لالتهاب المفاصل في ألم المفاصل وتصلبها، حيث إن الألم يزداد سوءًا مع تقدم العمر، وأكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا هي التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي.

ويتسبب هشاشة العظام في إصابة الغضروف، وهو النسيج الصلب الزلق الذي يغطي نهايات العظام، والذي يتسبب في تحلل المفاصل، والتهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض يهاجم فيها الجهاز المناعي المفاصل، والتي تبدأ من بطانة المفاصل.

ويمكن أن تسبب تشكل بلورات حمض اليوريك في الدم، والتي تعد أولى علامات الإصابة بالنقرس، أن تتسبب في حدوث التهابات المفاصل، أو الأمراض الكامنة ، مثل الصدفية أو الذئبة، أنواعًا أخرى من التهاب المفاصل.

وهناك العديد من عوامل الخطر التي تزيد من إصابتك بالتهاب المفاصل، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي، ومن بينها ما يلي:

1- وجود تاريخ عائلي للمرض:
تعمل بعض أنواع التهاب المفاصل عن طريق الوراثة في العائلة، لذلك قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل إذا كان والديك أو أشقائك يعانون من هذا الاضطراب، حيث يمكن لإلتهاب المفاصل أن تجعل جيناتك أكثر عرضة للعوامل البيئية التي قد تؤدي إلى التهاب المفاصل.

2- العمر:
يزداد خطر الإصابة بأنواع كثيرة من التهاب المفاصل، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس مع تقدم في العمر.

3- الجنس:
وتعد النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، في حين أن معظم الناس الذين لديهم النقرس وهو نوع آخر من التهاب المفاصل يصيب من الرجال.

4- إصابة المفاصل المسبقة:
الأشخاص الذين أصيبوا في مفصل، ربما أثناء ممارسة الرياضة، هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل في هذا المفصل.

5- البدانة:
إن زيادة الوزن يمكن أن يتسبب في الضغط على المفاصل، وخاصة الركبتين والوركين والعمود الفقري. الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم مخاطر أكبر للإصابة بالتهاب المفاصل.
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