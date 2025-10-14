بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر

شهدت قمة شرم الشيخ للسلام، حضورًا واسعًا من قادة الدول، رؤساء وحكومات وملوك، وسط إشادات بدور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي والدعوة للحلول السلمية.

ترامب يعلن نهاية الحرب على غزة:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شرم الشيخ نهاية الحرب على قطاع غزة، ووقّع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والوسطاء وثيقة شاملة لإنهاء الصراع، بحضور ممثلين عن أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية.

لقاءات ثنائية على هامش القمة:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءات مهمة مع قادة عالميين، أبرزهم رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، لتعزيز التعاون الثنائي وبحث آفاق السلام.

تأكيد على ثوابت مصر تجاه فلسطين:

أكدت القمة على دعم مصر الثابت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، وهو ما شدد عليه الرئيس السيسي في كلمته، مؤكدًا أن مصر تطوي صفحة الألم وتفتح باب الأمل.

ترامب يصف القمة بـ"اليوم التاريخي":

وصف ترامب قمة شرم الشيخ بأنها "يوم تاريخي للعالم"، مشيدًا بالرئيس السيسي وواصفًا إياه بـ"الزعيم القوي والرجل الصالح"، كما أعلن عن تشكيل "مجلس غزة للسلام" للإشراف على إعادة إعمار القطاع، داعيًا مصر للمشاركة فيه.