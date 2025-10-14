قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر

منار عبد العظيم

شهدت قمة شرم الشيخ للسلام، حضورًا واسعًا من قادة الدول، رؤساء وحكومات وملوك، وسط إشادات بدور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي والدعوة للحلول السلمية.

ترامب يعلن نهاية الحرب على غزة:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شرم الشيخ نهاية الحرب على قطاع غزة، ووقّع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والوسطاء وثيقة شاملة لإنهاء الصراع، بحضور ممثلين عن أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية.

لقاءات ثنائية على هامش القمة:
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءات مهمة مع قادة عالميين، أبرزهم رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، لتعزيز التعاون الثنائي وبحث آفاق السلام.

تأكيد على ثوابت مصر تجاه فلسطين:
أكدت القمة على دعم مصر الثابت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، وهو ما شدد عليه الرئيس السيسي في كلمته، مؤكدًا أن مصر تطوي صفحة الألم وتفتح باب الأمل.

ترامب يصف القمة بـ"اليوم التاريخي":
وصف ترامب قمة شرم الشيخ بأنها "يوم تاريخي للعالم"، مشيدًا بالرئيس السيسي وواصفًا إياه بـ"الزعيم القوي والرجل الصالح"، كما أعلن عن تشكيل "مجلس غزة للسلام" للإشراف على إعادة إعمار القطاع، داعيًا مصر للمشاركة فيه.

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

الأهلي يكرم عماد النحاس تقديرا لجهوده مع فريق الكرة..شاهد

محمد هشام

نجم يد الأهلي: فريقنا المرشح الأول للفوز ببطولة إفريقيا

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يستقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب لتعزيز التعاون المشترك

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

نوبات غضب الأطفال أثناء الواجبات المدرسية.. أسبابها وحلول فعالة للتعامل معها بهدوء

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

