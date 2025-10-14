قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبنائهم
وزير التعليم لطلاب أولى ثانوي : اهتموا بمواد الدين والتاريخ واللغة العربية
تخصيص أراضٍ سكنية بالقرعة الـ19 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
محافظات

أكثر من 400 طن مخلفات .. محافظ مطروح يتابع استكمال حملة رفع المخلفات بالشوارع

حملات نظافة بمطروح
حملات نظافة بمطروح
ايمن محمود

تابع الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح استكمال أعمال حملة رفع المخلفات وكنس تجريد الأتربة بمنطقة الشارع الجديد وعزبة العجارمة وشارع عزاز ومنطقة زاهر جلال وعلم الروم.

كما أشرف نائب محافظ مطروح  على حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات شملت منطقتي عزبة السلام وطريق المقابر بحي الشروق.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ومديري إدارات المخلفات الصلبة والنظافة والحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مطروح.

حيث تم خلال الحملة رفع نحو ٤٠٠ طن من المخلفات الصلبة ونقلها إلى المدفن العمومي، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

أشاد نائب المحافظ بالمشاركة الإيجابية لأهالي المنطقة في أعمال نظافة منطقة الشارع الجديد والتي تتم بالتزامن مع نظافة منطقة العجارمة، مع حث الأهالي على المشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة ،إيماناً بالدور المؤثر والإيجابي لأهالي المدينة.

أكد نائب المحافظ على استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية بكافة المناطق والأحياء، مع وضع خطة مكثفة لإنهاء التراكمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة لأهالي مطروح وزائريها.

 يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مع استمرار حملات النظافة في عدد من المناطق والانتهاء من كل منطقة تباعاً.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص المحافظة على دعم منظومة التعليم الفنى وتطويرها للنهوض بها وذلك تماشيا مع الاهتمام التى توليه الدولة بالتعليم الفنى كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وسد احتياجات سوق العمل المحلى .

وأشار الى أنه تم الموافقة على مقترح مديرية التربية والتعليم بفتح فصول فنى مزدوج فى عدد من التخصصات المختلفة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلى بمحافظة مطروح وذلك بحضور الأستاذة نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

وتمت الموافقة على فتح فصل تعليم مزدوج لمهنة فنى استخلاص وتصنيع الزيوت بمدرسة مطروح الزراعية وفتح فصلين تعليم مزدوج لمهنتى فنى طاهى وفنى مشرف غرف بمدرسة مطروح الفندقية مع توفير فرص تدريبية للطلاب فى هذه التخصصات بالتعاون مع عدد من المصانع والمعاصر والفنادق العاملة على أرض المحافظة بما يخدم حاجة السوق ويواكب التنمية والمشروعات التنموية بالمحافظة.

كما وافق محافظ مطروح على فتح برنامج فنى صيانة الأجهزة الطبية بمدرسة مطروح الفنية بنات مع التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الأجهزة الطبية الغير الصالحة لتدريب الطلاب عليها.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح نظافة

