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أخبار البلد

رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط تراجع اللائحة الداخلية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:04 م
صدى البلد
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سامح سلام
انطلقت فعاليات رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية، في الشرق الأوسط ATIME، وذلك بكلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالمعادي، بعد توقف استمر 10 سنوات.

افتتح أعمال الرابطة صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بالصلاة، ثم التقى بأعضاء الرابطة قبل بدء أعمالها.

حضر اللقاء أيضًا عمداء كليات اللاهوت بالشرق الأوسط من الكنائس الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والإنجيلية.

وقال الدكتور القس عاطف مهني عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، إن اجتماع رابطة كليات اللاهوت هو تنظيمي اتسم بروح إيجابية، وبدى الجميع حريصين على استئناف العمل دون توقف في المستقبل، مشيرا إلى رغبة الجميع في التعاون الحقيقي بين الكليات اللاهوتية في المنطقة.

وأوضح «مهني» أن الاجتماع راجع اللائحة الداخلية وتعديل ما يلزم فيها بحسب المستجدات المختلفة، كما تم مراجعة العلاقة مع مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومناقشة بعض خطط العمل المسكوني بين الكليات، وكيفية دعم العمل بين الكليات في العام القادم.
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