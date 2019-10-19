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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت.. ليفربول وحيدًا في الصدارة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:58 م
ليفربول
ليفربول
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إسماعيل محمود
أقيمت اليوم السبت 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة، حيث تفوق مانشستر سيتي على كريستال بالاس، وفاز ليستر سيتي بصعوبة على بيرنلي بهدفين مقابل هدف ، بينما واصل توتنهام هوتسبير سلسلة النتائج السلبية بتعادل مخيب مع واتفورد.

ويعرض لكم "صدى البلد" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت الممتاز:

المركز الأول : ليفربول برصيد 24 نقطة

المركز الثاني : مانشستر سيتي برصيد 19 نقطة

المركز الثالث : ليستر سيتي برصيد 17 نقطة

المركز الرابع : تشيلسي برصيد 17 نقطة
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
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