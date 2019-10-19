ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت.. ليفربول وحيدًا في الصدارة

أقيمت اليوم السبت 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة، حيث تفوق مانشستر سيتي على كريستال بالاس، وفاز ليستر سيتي بصعوبة على بيرنلي بهدفين مقابل هدف ، بينما واصل توتنهام هوتسبير سلسلة النتائج السلبية بتعادل مخيب مع واتفورد.



ويعرض لكم "صدى البلد" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت الممتاز:



المركز الأول : ليفربول برصيد 24 نقطة



المركز الثاني : مانشستر سيتي برصيد 19 نقطة



المركز الثالث : ليستر سيتي برصيد 17 نقطة



المركز الرابع : تشيلسي برصيد 17 نقطة