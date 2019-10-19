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أخبار البلد

بعد إطلاق ناسا اسمه على كويكب.. "الحلم الإفريقي" تُكرم فاروق الباز.. صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:34 م
تكريم فاروق الباز
تكريم فاروق الباز
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قسم الاخبار
كرمت مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، العالم المصري بوكالة ناسا الدكتور فاروق الباز، وذلك بعد إطلاق اسمه على كويكب من قبل وكالة ناسا للفضاء، بحضور عدد من السفراء الأفارقة ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد الدكتور فاروق الباز، أن التعليم المصري كان ممتازا على مستوى التعليم الأجنبي في أي دولة بالعالم، مؤكدا أنه والعلماء المصريين أحمد زويل ومجدي يعقوب وغيرهم تعلموا في مدارس حكومية.

وشدد "الباز" خلال تكريمه من مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، على أن التعليم في مصر حاليا غير مجد الآن وغير السابق، مضيفا "التعليم عندنا سيئ"، مؤكدا أنه عندما تخرج من جامعة عين شمس وسافر إلى أمريكا كان ما تعلمه أكثر بكثير من أي طالب أجنبي.

وشدد على أن التعليم هو أساس العمل والتنمية والاستثمار في مصر والدول الإفريقية، موضحا ضرورة الاهتمام بهذا الملف خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن الخطوات الأولى لدعم الدول الإفريقية لابد أن تبدأ من مصر، موضحا أننا كلنا لنا نفس المصالح والمستقبل.

وأضاف فاروق الباز خلال حفل تكريمه الذي نظمته مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، مساء اليوم السبت، أن بناء سد النهضة الإثيوبي كان لابد أن تقوم به مصر باعتبار أن لديها أكبر سد في إفريقيا، قائلا: "مفترض كنا قلنا لأثيوبيا أبنيلك سد وأساعدك فيه لأننا أخوات".

بينما أكد الدكتور دينا مفتي سفير إثيوبيا بالقاهرة، أن مصر وإفريقيا فخورة بالدكتور فاروق الباز، موضحا أننا نشرب نفس المياه نستفيد من بعضنا البعض.

ويحضر حفل التكريم أكثر من 10 سفراء للدول الإفريقية في مصر وحضور كبير من نقابة العلميين أحد المشاركين في التكريم، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالاستثمار في إفريقيا.

وأكد سالي عاطف رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، أن تكريم الدكتور فاروق الباز هو أقل ما يمكن تقديمه في ظل إنجازاته العلمية في مجال الفضاء، مشددا على أن المؤسسة تعمل على دعم ملفات التعليم والتكنولوجيا والاستثمار في القارة السمراء، لما لها من أهمية في دعم مسيرة التنمية والاستثمار، موضحة أن الدكتور فاروق الباز سيطرح رؤيته حول هذه الملفات وكيفية مواجهة أزماتها.
بعد إطلاق ناسا اسمه على كويكب.. "الحلم الإفريقي" تُكرم فاروق الباز.. صور
بعد إطلاق ناسا اسمه على كويكب.. "الحلم الإفريقي" تُكرم فاروق الباز.. صور
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