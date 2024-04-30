تجاوز النصف مليون.. ياسمين عبد العزيز تتصدر يوتيوب مع صاحبة السعادة

تمكن برومو حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز ، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ، والتي تعد احدي حلقات الموسم الجديد من برنامج صاحبة السعادة من الدخول إلي قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب .

وحقق برومو حلقة ياسمين عبد العزيز في برنامج صاحبة السعادة ، نسبة مشاهدات اقتربت من نصف مليون مشاهدة ، لتحتل المركز الأول من أصل 50 فيديو هم الأعلي مشاهدة في مصر .

شاركت ياسمين عبد العزيز جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام بصور جديدة تجمعها بالفنانة إسعاد يونس كضيفة فى برنامج صاحبة السعادة.

وتألقت ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية بدلة تايجر ستان خلال برومو الحلقة الذي تم نشره .

وتتميز ياسمين عبد العزيز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.