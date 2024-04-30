الأرصاد: طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا بالقاهرة الكبرى.. وهذا سبب اعتدال الجو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ قيم الحرارة خلال فترة النهار تعتبر في المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام؛ لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ومعتدلة بشكل كبير في درجات حرارتها.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنّ امتداد منخفض جوي يؤثر علينا في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءً من أشعة الشمس.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الطقس في فترة النهار سيكون ربيعيا مائلا للحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، والطقس سيكون شديد الحرارة في المناطق الجنوبية مثل جنوب الصعيد، في ظل شدة الإشعاع الشمسي وقت الظهيرة".