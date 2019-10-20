هشام توفيق: 40% نسبة مشاركة القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال: إن الدول العالمية متقدمة كانت أو نامية لن تنجح بوجود حكومة فقط وإنما بوجود قطاع خاص قوي قادر على مساعدة الدولة.



وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال مؤتمر مؤشرات الحوكمة في إفريقيا، المنعقد اليوم الأحد، بالقاهرة، أن مصر لديها غرف تجارية وصناعية هي المسؤولة عن التنظيم وتدريب الأعضاء ومنح العضويات، لافتا إلى أن عدم وجود تفويض من الحكومة لمثل هذه الاتحادات، سيكون مستقبل الدولة مرتبطا بمستوى الحكومة فقط.



وأكد وزير قطاع الأعمال أن استدامة قطاع الأعمال مرتبطة بمشاركة أصحاب المهن وأكبر مثال على ذلك اليابان الاتحاد الأوروبي والصين وألمانيا والتي تعد أعظم مثال.



وأوضح أن قطاع الأعمال به 800 شركة، تم عمل قاعدة بيانات لجميع المرشحين لعضو مجلس إدارة شركات قطاع الأعمال ويجب أن يكون من ذوي الخبرة في الصناعة ويفضل من خارج القطاع وكذلك خبير في الاستثمار.



وأشار إلى أن القطاع الخاص مشارك في قطاع الأعمال بنسبة 40‎%‎، وحرصنا على وجود نفس النسبة أثناء اختيار أعضاء مجلس الإدارة.



وأوضح توفيق، أنه تم إلزام مجالس الإدارة بتطبيق قواعد مالية بحيث يتم عقد جمعية عمومية ربع سنوية إعلام المساهمين بما تم من مكاسب وخسائر ربع سنوية وقواعد للشفافية.