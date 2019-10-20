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محافظات

تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة بـ كفر الشيخ

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:18 م
خضروات
خضروات
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محمود زيدان
سجلت أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، استقرارًا نسبيًا، حيث تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 3 - 4 جنيهات، والخيار من 2 - 3 جنيهات، والبصل من 3 - 4 جنيهات، والكوسة من 2 - 3 جنيهات.

وقال المحاسب، أسامة عتمان، أمين صندوق الغرفة التجارية بكفر الشيخ، ورئيس مجلس إدارة سوق الجملة للخضر والفاكهة ببلطيم، إن أسعار كيلو البطاطس سجلت 4 جنيهات، والباذنجان من جنيه إلى 1.5 جنيه وبلح الزغلول 3 جنيهات، والفلفل الأخضر 4 جنيهات، والبلح السماني 2.5 جنيه.

وأضاف، رئيس مجلس إدارة سوق الجملة للخضر والفاكهة ببلطيم، أن كيلو البرتقال سجل 2.5 جنيه، والليمون من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والمانجو 13 جنيها، والجوافة من 2 إلى 5 جنيهات، والبلح رطب من 2 إلى 3 جنيهات، والرمان 1.5 إلى 2 جنيه، والبطاطا جنيه، والعنب من 5 إلى 6 جنيهات، والتفاح الأحمر من 10 إلى 12 جنيها.
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