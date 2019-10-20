تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة بـ كفر الشيخ

سجلت أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، استقرارًا نسبيًا، حيث تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 3 - 4 جنيهات، والخيار من 2 - 3 جنيهات، والبصل من 3 - 4 جنيهات، والكوسة من 2 - 3 جنيهات.



وقال المحاسب، أسامة عتمان، أمين صندوق الغرفة التجارية بكفر الشيخ، ورئيس مجلس إدارة سوق الجملة للخضر والفاكهة ببلطيم، إن أسعار كيلو البطاطس سجلت 4 جنيهات، والباذنجان من جنيه إلى 1.5 جنيه وبلح الزغلول 3 جنيهات، والفلفل الأخضر 4 جنيهات، والبلح السماني 2.5 جنيه.



وأضاف، رئيس مجلس إدارة سوق الجملة للخضر والفاكهة ببلطيم، أن كيلو البرتقال سجل 2.5 جنيه، والليمون من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والمانجو 13 جنيها، والجوافة من 2 إلى 5 جنيهات، والبلح رطب من 2 إلى 3 جنيهات، والرمان 1.5 إلى 2 جنيه، والبطاطا جنيه، والعنب من 5 إلى 6 جنيهات، والتفاح الأحمر من 10 إلى 12 جنيها.