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أخبار البلد

رضا الدنبوقى: يجب تغليظ الغرامة على الممتنعين عن دفع نفقات أولادهم

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:57 م
مشاكل الأطفال بعد
مشاكل الأطفال بعد الانفصال
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أمل مجدى
قال المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن تغليظ عقوبة عدم دفع نفقات الزوجة والأولاد بعد الطلاق من شهر إلى سنة جزاء عادل ومنصف لمن يفعل ذلك.

وأشار إلى أنه يرفض حرمان الرجل من الخدمات الحكومية خاصة إذا كان يحتاج لها.

وأوضح أن الغرامة ضئيلة إذا كان هناك تخيير بين الحكمين لأن أى شخص يمكنه أن يدفعها لذلك يجب تغليظها.

ونوه أن الحبس لمدة عام رادع لمعاقبة من يمتنع عن سداد نفقات زوجته أو صغاره مع الغرامة.
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