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رياضة

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:16 م
الأهلى
الأهلى
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عمر سلامة
يترقب عشاق النادي الأهلي في كل مكان الموقف النهائي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من خوض مباراة الجونة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدورى المصري الممتاز.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن بشكل رسمى عدم خوض أي مباراة في الدوري المصري إلا بعد مواجهة الزمالك التى تم تأجيلها من قبل اتحاد الكرة وفقا لدواعٍ أمنية.

ورغم هذا أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز بما فيها لقاء الأهلى والجونة.

ووعينت اللجنة الحكام سعيد حمزة كحكم ساحة ويوسف البساطي وأحمد ساهر حكمين مساعدين وشريف حسن حكما رابعا.
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