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رياضة

إيه العظمة دي .. رد فعل حسين الشحات وأجاي أثناء استلام جائزة الأفضل في الشهر.. شاهد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:27 م
حسين الشحات و اجاى
حسين الشحات و اجاى
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سيد احمد
نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو اثناء تسليم جائزة لاعب الشهر وافضل هدف فى هذا الشهر .


وعلقت الصفحة على الفيديو قائلة "

Hussien Elshahat " Player of the month " 🌟
. " Junior Ajaye " Goal of the month




وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :


ايه العظمة دى - الله عليك ياشحات - مبروك

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