إيه العظمة دي .. رد فعل حسين الشحات وأجاي أثناء استلام جائزة الأفضل في الشهر.. شاهد

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو اثناء تسليم جائزة لاعب الشهر وافضل هدف فى هذا الشهر .
وعلقت الصفحة على الفيديو قائلة "
Hussien Elshahat " Player of the month " 🌟
. " Junior Ajaye " Goal of the month
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
ايه العظمة دى - الله عليك ياشحات - مبروك
وعلقت الصفحة على الفيديو قائلة "
Hussien Elshahat " Player of the month " 🌟
. " Junior Ajaye " Goal of the month
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
ايه العظمة دى - الله عليك ياشحات - مبروك