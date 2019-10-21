نشأت الديهي يفضح أكاذيب الإخوان حول حالات الاختفاء القسري

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقاطع فيديو لإعلاميي الإخوان يتحدثون عن اختفاء عمر إبراهيم الديب قسريًا، ثم تحدثهم عن تصفيته من قبل أفراد الشرطة والأمن في مصر.





وأذاع "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، تصريحات إبراهيم الديب، والد عمر، قال خلالها إن "نجله كان يدرس في ماليزيا، وكان نازل في إجازة للاطمئنان على أهله، وتمت تصفيته.





وقام الإعلامي نشأت الديهي، بعرض مقطع فيديو آخر لعمر الديب، يتحدث خلاله عن أنه بصحة جيدة، وأنه كان متجهًا لتفجير كمين مع بعض أفراد داعش، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وسيهاجمون كمينا آخر، ووجه خلاله التحية لأبو بكر البغدادي، معتبرًا أن هذا الفيديو أبلغ رد على إعلاميي الإخوان، ومنظمات حقوق الإنسان الذين يتهمون مصر بالاختفاء القسري.