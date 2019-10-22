رئيس لجنة الصحة باتحاد المستثمرين يكشف عن مافيا الأدوية المغشوشة وطرق مواجهتها.. فيديو

أكد محيي حافظ رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، أن وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة من أجل السيطرة والقضاء على ظاهرة "الأدوية المغشوشة" ، مشيرا إلى أن هناك دول متقدمة بالعالم كـ"أمريكا" بها أدوية مغشوشة ومهربة وهناك بعض الإحصائيات تؤكد أن نسبة تجارة الأدوية المغشوشة حول العالم تتراوح بين 15 إلى 20%.



وأضاف رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين خلال تصريحات لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن وسائل تجارة الأدوية المغشوشة تعددت سواء بالتصنيع أو التهريب أو التدليس وهو ما نلاحظه بان تلك الأدوية مسجلة .



وتابع رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين أن مدينة الإنتاج الإعلامي هي الجهة المسيطرة على كل وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه لا يجب أن تكون هناك إعلانات للأدوية إلا ويكون هناك تصريح من وزارة الصحة.



وأشار محيي حافظ رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إلى أن هناك مشكلة ممن يعلنون على قنوات أخرى خارج سيطرة الإعلام.



ونوه رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، أن مؤسسة "البانجيا" ترصد كل المواقع الموجودة على الإنترنت التي تبيع أدوية مغشوشة ويتم وقفها.