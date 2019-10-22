أمير عزمي: طارق حامد في يده أن يكون من أساطير الزمالك

أكد أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد بالزمالك السابق، أن طارق حامد أفضل لاعب بالفريق الأبيض.



وقال أمير عزمي مجاهد، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طارق حامد يستطيع أن يصبح أسطورة لدى جماهير الزمالك".



وأكمل أمير عزمي مجاهد: "وجود طارق حامد مهم في الزمالك، وقائد بدون شارة، وأتمنى أن ينهي حياته مع الفريق الأبيض".