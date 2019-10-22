رفض طلب النائب العام بسماع أقوال نائب فى قضية شيكات بدون رصيد

رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، الإذن للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب عبد السلام محمود سيد أحمد "عبد السلام الخضراوي" فى القضية رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 31 لسنة 5/2019 فحص أخذ رأى المكتب الفنى لتوافر شبهة الكيدية.





وكان الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، قرر إرجاء أخذ تصويت النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى ناقشت طلب النائب العام بشأن النائب عبد السلام سيد أحمد ورأت رفض طلبه لتوافر شرط الكيدية وذلك لرغبته فى الاستماع إلى النائب نفسه فى الأمر للتأكد من النائب نفسه.





وأكد النائب اليوم أنه ضحية لقضية نصب إصدار الشيك بدون رصيد ولجأ للقضاء وصدر الحكم لصالحه بأنه كان متحصل بطريق النصب.



