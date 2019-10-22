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رياضة

توتنهام يسحق النجم الأحمر بخماسية في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:20 م
صدى البلد
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عمر سلامة
سحق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي ضيفه النجم الأحمر الصربي، وانتصر عليه بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

توتنهام المتعثر محليًا دخل المباراة بكل قوته، ومنذ الشوط الأول وقد أنهاها، فتقدم هاري كين في الدقيقة التاسعة، ثم عزز زميله هيونج مين سون من تقدم السبيرز بهدفين في الدقيقة 16 والدقيقة 44.

كتيبة ماوريسيو بوتشتينو كانت متسيدة للمباراة بكل تفاصيلها، وفي الشوط الثاني ترجمت هذه السيادة بهدفين آخرين من خلال إيريك لاميلا في الدقيقة 57 ثم عاد هاري كين وسجل مجددًا هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 72.

ورفع توتنهام رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ريد ستار عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.
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