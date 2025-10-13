الناجية الوحيدة من جريمة نبروه تكشف كواليس علاقتها بزوجها قا.تل أولاده الثلاثة؟

قالت نجوى الزيادي، الناجية الوحيدة من جريمة نبروه المروعة بمحافظة الدقهلية، إنها تعرفت على زوجها حين كانت تشتري سكاكين حادة من محلها، مشيرة إلى أن الزوج لم يكن يحمل مطواة دائمًا، بل أخذ السكين من المحل لديها.

وتابعت 'نجوى' خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج 'تفاصيل' على قناة صدى البلد 2 أن هذا الزوج كان سلف أختها، وأن اللقاء الأول جاء أثناء زيارة لإجراء عملية جراحية لطفلة أختها، حيث كان من المفترض أن يقوم الزوج بعمل العملية.

وأضافت الناجية الوحيدة من جريمة نبروه أنها كانت تعمل مع طبيب أنف وأذن وحنجرة، وأنها توجهت إلى مكان أقاربها حيث كان عم عصام موجود، مشيرة إلى وجود خلاف بينهما حول موضوع رعاية الطفل الذي كان الزوج يطلب منه رعاية طفله الصغير بعد انفصال والدته، وقالت إن الزوج كان إنسانًا متفاهمًا وتحدثا كثيرًا عن الظروف المختلفة التي تحيط بحياتهما.

وتابعت أن الطفل الذي رعته كان عمره سنة ونصف، وإن خالتها اعترضت على الأمر بسبب حالة نجوى الاجتماعية كونها منفصلة، لكن نجوى أضافت بأنها لم تهتم بالآراء السلبية وكانت تسعى فقط لرعاية الطفل وأضافت أنها تعرضت لضغوط كبيرة من العائلة، لكنها كانت مصرّة على القيام بدورها الإنساني تجاه الأطفال.

وأوضحت نجوى أن ما حدث في النهاية كان مأساة كبرى، حيث تعرضت لـ15 طعنة لكنها تمكنت من النجاة، وقالت إنها عاشت لحظات صعبة جدًا ولكنها صمدت بقوة، مؤكدة أن تجربتها مؤلمة ولكنها مستعدة لمواجهة الحقيقة ومشاركة قصتها بكل شجاعة.