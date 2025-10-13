نادر السيد يكشف لأول مرة كواليس اعتزاله كرة القدم

كشف حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، الكابتن نادر السيد، أن فقدان الشغف كان السبب الرئيسي وراء قراره باعتزال كرة القدم في عام 2008، مؤكداً أنه لا يستطيع الاستمرار في أي عمل دون دافع وحب حقيقي.

وخلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، أوضح نادر السيد، أن قرار الاعتزال جاءه عندما كان يلعب في صفوف نادي إنبي.

وقال حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، الكابتن نادر السيد، أن : اعتزلت عندما فقدت الشغف بكرة القدم، وأنا مؤمن بأنني يجب أن أمتلك شغفاً تجاه أي شيء أفعله، وعندما فقدت هذا الدافع، لم يعد هناك سبب للاستمرار.

وأضاف أن اللاعب المحترف يسعى لتحقيق أهداف متعددة، منها صناعة التاريخ، الفوز بالبطولات، وتحقيق عائد مادي.

وتابع: وصلت لمرحلة شعرت فيها بأنني سأستمر في اللعب من أجل المال فقط، وهذا ما لم أقبله، ورزق الإنسان بيد الله، ولكني لم أرد أن يكون المال هو دافعي الوحيد بعد أن غاب الشغف.

واختتم حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، الكابتن نادر السيد، بأنه كان راضياً تماماً عن مسيرته وما حققه من إنجازات مع الأندية التي لعب لها ومع منتخب مصر، بالإضافة إلى تجربته الاحترافية، وهو ما جعله يتخذ قرار الاعتزال بقناعة تامة في ذلك التوقيت.