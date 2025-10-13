قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين باتفاق الإفراج إلى 1718 بدلا من 1722
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب
علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
ترامب: سمحنا بنشر شرطة تابعة لحماس مؤقتا.. ولدينا ضمانات بشأن غزة
بدء تحرك الحافلات والصليب الأحمر لاستقبال الأسرى الفلسطينيين
كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي
عايز أشرب قهوة.. الناجية من مأساة نبروه تكشف كيف استدرجها الجاني لتنفيذ الجريمة
وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر
توك شو

نادر السيد يكشف لأول مرة كواليس اعتزاله كرة القدم

نادر السيد
نادر السيد

كشف حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، الكابتن نادر السيد، أن فقدان الشغف كان السبب الرئيسي وراء قراره باعتزال كرة القدم في عام 2008، مؤكداً أنه لا يستطيع الاستمرار في أي عمل دون دافع وحب حقيقي.

وخلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، أوضح نادر السيد، أن قرار الاعتزال جاءه عندما كان يلعب في صفوف نادي إنبي.

وقال حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، الكابتن نادر السيد، أن : اعتزلت عندما فقدت الشغف بكرة القدم، وأنا مؤمن بأنني يجب أن أمتلك شغفاً تجاه أي شيء أفعله، وعندما فقدت هذا الدافع، لم يعد هناك سبب للاستمرار.

وأضاف أن اللاعب المحترف يسعى لتحقيق أهداف متعددة، منها صناعة التاريخ، الفوز بالبطولات، وتحقيق عائد مادي. 

وتابع: وصلت لمرحلة شعرت فيها بأنني سأستمر في اللعب من أجل المال فقط، وهذا ما لم أقبله، ورزق الإنسان بيد الله، ولكني لم أرد أن يكون المال هو دافعي الوحيد بعد أن غاب الشغف.

واختتم حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، الكابتن نادر السيد، بأنه كان راضياً تماماً عن مسيرته وما حققه من إنجازات مع الأندية التي لعب لها ومع منتخب مصر، بالإضافة إلى تجربته الاحترافية، وهو ما جعله يتخذ قرار الاعتزال بقناعة تامة في ذلك التوقيت.

