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فن

حسام داغر يقضي إجازته في باريس.. شاهد

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:07 ص
حسام داغر
حسام داغر
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محمد بدران
نشر الفنان حسام داغر صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر حسام داغر، في الصورة، من امام برج ايفل وهو يقضي اجازته في باريس، وقد نالت اعجاب متابعيه.

وشارك حسام داغر، خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، والذي جسد من خلاله دور "ربيع" وهو شخصية انتقامية، يفقد والده منذ الصغر، وتتولى أمه رعايته، ويستولى خاله على الميراث.

مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنا، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
حسام داغر يقضي إجازته في باريس.. شاهد
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