غدا.. افتتاح مهرجان الشعر الصوفي والفنون المجاورة في تونس



تفتتح الدورة التاسعة والثلاثون من المهرجان الدولي للشعر في مدينة تورز في جنوب تونس غدا الخميس والتى تستمر 4 أيام تحت عنوان "الشعر الصوفي والفنون المجاورة" بمشاركة شعراء ونقاد من تونس ودول عربية وإفريقية وغايتها الانفتاح على التجربة الإفريقية شعرا ونقدا.



وأكد الشاعر التونسي عادل بوعقة مدير المهرجان أن الدورة التاسعة والثلاثين حظيت بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة ومحافظة توزر وبلدية توزر، مشيرا إلى أن المشاركين فيها ينتمون إلى تونس والمغرب والجزائر وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والأردن والعراق ومالي ونيجيريا وإسبانيا وإيطاليا وبولونيا وألبانيا والأرجنتين وفنزويلا.



وأشار إلى أن فعاليات الدورة تتوزع بين الشعر والموسيقى والعروض البصرية ، فضلا عن الزيارات السياحية، بالإضافة إلى تكريم الشاعر الفلسطيني أحمد الشاعر الفائز بجائزة لجنة التحكيم لجائزة القدس خلال الدورة الماضية.





