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توك شو

هيتعب أردوغان.. أحمد موسى يهدي فيديو لرئيس تركيا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:28 م
رئيس تركيا أردوغان
رئيس تركيا أردوغان
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك فيديو سيتم عرضه كـ أهداء لرئيس تركيا أردوغان.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن، هذا الفيديو هو عبارة عن مداعبة الرئيس الروسي بوتين و لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبدي إعجابه برابطة العنق الخاصة به

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هذا الفيديو سيريح رئيس تركيا، موضحًا أن رئيس تركيا أكثر الغاضبين من هذا الفيديو.

وأوضح الإعلامي أحمد موسي، أن، هذه المداعبة لطيفة.
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