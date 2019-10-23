فضية وبرونزية لمصر في أول أيام بطولة العالم للكاراتيه للناشئين

أحرز المنتخب الوطني للكاراتيه ميداليتين بواقع فضية وبرونزية في أول أيام بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 27 أكتوبر بسانتياغو في تشيلي.





وفاز بالميدالية الفضية محمد حسين محمد في منافسات الكاتا كاديت بعد خسارته المباراة النهائية أمام لاعب تركيا فرقان كاينار.





وأحرز الميدالية البرونزية وليد كريم في منافسات الكاتا للناشئين بعد فوزه في مباراة الميدالية البرونزية.





فيما حققت اللاعبة شهد عبد الرحيم المركز الخامس في منافسات الكاتا كاديت بعد خسارتها مباراة الميدالية البرونزية. وحقق اللاعب مصطفى الغباشي المركز الخامس في منافسات الكاتا -21 عاماً.





وتشهد البطولة مشاركة 1557 لاعباً ولاعبة يمثلون 96 دولة.. وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 37 لاعبًا ولاعبة، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري، ويرأس البعثة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه.



