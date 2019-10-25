الأهلي يصرف 40 مليون جنيه مقدمات عقود لاعبي فريق الكرة

أكدت إدارة الأهلي أنها ملتزمة تمامًا بالوفاء بمستحقات وعقود لاعبيها رغم كل الظروف التي تحيط بالقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.



وقامت الإدارة المالية بصرف مقدمات العقود السنوية بواقع 25 % لكل لاعب بما يقارب 40 مليون جنيه.



ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر معسكر مغلق خلال الأيام القليلة المقبلة يتخلله مباراة ودية طبقًا لما طلبه المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

